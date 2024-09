Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Verstärkung für die Bundespolizei am Flughafen Köln Bonn

Köln (ots)

Insgesamt 44 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beginnen diese Woche ihren Dienst bei der Bundespolizeiinspektion Flughafen Köln Bonn.

Die Dienststellenleiterin, Frau Polizeidirektorin Melanie Mörsch, begrüßte am Dienstag, den 02.09.24 die neuen Kolleginnen und Kollegen, die direkt aus der Ausbildung ihre neue Dienststelle erreichten. Aus diesem Kreis leisteten 37 junge Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Rahmen einer Vereidigungszeremonie ihrem Amtseid. In den kommenden Wochen werden die Beamtinnen und Beamten des gehobenen und mittleren Dienstes nochmal intensiv auf die vielfältigen Aufgaben der Bundespolizei am Flughafen vorbereitet, bevor sie ihre Kollegen im operativen Dienst unterstützen und für Sicherheit am Flughafen Köln Bonn sorgen.

