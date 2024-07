Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Einfamilienhaus

Gera (ots)

Gera. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (03.-04.07.2024) drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Zwötzener Straße in Gera ein, verließen jedoch ohne Beutegut die Örtlichkeit. Dennoch hinterließen die Täter durch ihr gewaltsames Vorgehen Sachschaden am Objekt. Die Kripo Gera (0365 8234 1465) ermittelt und sucht unter Angabe der Bezugsnummer 0172250/2024 nach Zeugenhinweisen. (PZ)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell