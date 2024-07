LPI-G: Einbruch in Firma

Altenburg (ots) - Altenburg: Zu einem Verkehrsunfall kam es am 03.07.2024 in den Abendstunden gegen 21:50 Uhr auf der Bundesstraße 7 in Höhe der Abfahrt Altenburg-Süd. Ein 42-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Opel übersah einen in gleicher Richtung auf der Ortsumgehungsstraße fahrenden 16-jährigen jungen Mann auf seinem Moped. Bei dem Zusammenprall wurde der Mopedfahrer erheblich verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Bei der polizeilichen ...

