FW Hünxe: Erfolgreicher Abschluss der Grundausbildung - 33 neue Einsatzkräfte für die Feuerwehren Hünxe und Schermbeck

Für 33 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren Hünxe und Schermbeck ging am heutigen Samstag die Truppmannausbildung erfolgreich zu Ende. Nach bestandener Prüfung konnten die Leiter der Feuerwehren allen Teilnehmenden die Lehrgangsurkunden überreichen.

Im September startete für die Nachwuchskräfte der zweite Teil der Grundausbildung. Seit einiger Zeit wird dieser in einer interkommunalen Ausbildungsgemeinschaft von den Feuerwehren Hünxe und Schermbeck durchgeführt. In Teil 2 liegt der Schwerpunkt auf der Brandbekämpfung, das heißt wie wird eine Wasserversorgung aufgebaut, welche wasserführenden Armaturen gibt es, wie und wann setze ich Schaum als Löschmittel ein und wie gehe ich im Innenangriff vor. Ebenso geht es um die Technische Hilfeleistungen. Die Ausbilder aus den eigenen Reihen vermittelten Wissen über das Öffnen von Türen und Fenstern, das Schaffen von Zugangsöffnungen bei Verkehrsunfällen und das Retten von Personen mit hydraulischen Rettungsgeräten. Kurzum: In diesen Modulen wurde es spannend und es ging richtig zur Sache.

Mit Abschluss dieses Lehrgangs ist der Weg für den Besuch weiterer Lehrgänge, wie z. B. die Ausbildung zum Sprechfunker oder zum Atemschutzgeräteträger, geebnet. Wir gratulieren allen Kameradinnen und Kameraden herzlichst zur bestandenen Prüfung und wünschen viel Erfolg und Freude bei der Ausübung dieses wichtigen Ehrenamtes.

