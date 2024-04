Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Verkehrsunfall

12-jährige Radfahrerin stürzt beim Bremsen

Kleve (ots)

Eine 12-jährige Radfahrerin stürzte am Mittwoch (24. April 2024) gegen 13:20 Uhr mit ihrem Rad auf dem Radweg an der Gruftstraße. Das Mädchen aus Kleve fuhr in Richtung Tiergartenstraße, als eine 62-jährige Kleverin beabsichtigte von der Gruftstraße in eine Hauseinfahrt abzubiegen. Sie bremste ihr Auto ab und ließ die Radfahrer passieren, so auch die 12-Jährige. Diese bremste aber und stürzte ohne dass es zu einer Berührung mit dem PKW kam. Durch den Sturz verletzte sich das Mädchen schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (as)

