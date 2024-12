BPOL-TR: Tödlicher Personenunfall im Hauptbahnhof Trier

Koblenz (ots) - Mehrere Meter hochwertiges Streckenfernmeldekabel der Deutschen Bahn im Wert von knapp 1.000 Euro entwendeten bisher unbekannte Personen im Bereich "Am Siechhaustal in Koblenz" (Nahe des Tanzlokals Coyote Ugly). Von einer an der Bahnstrecke gelagerten Kabeltrommel wurde das Kabel abgerollt. Es blieb eine größere Menge Kabel zurück, was darauf hindeutet, dass die Personen eventuell gestört wurden. Nach ...

