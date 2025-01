Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim-Roisdorf: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Bornheim (ots)

Am Donnerstagvormittag (30.01.2025) kam es in Bornheim-Roisdorf zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Vier Menschen wurden verletzt.

Zur Unfallzeit gegen 10:55 Uhr befuhr ein 82-Jähriger mit einem Wohnmobil die Herseler Straße in Fahrtrichtung Bonner Straße. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache geriet das Fahrzeug in der Unterführung unter der Bahntrasse nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte frontal mit dem in Fahrtrichtung Hersel entgegenkommenden Renault einer 25-jährigen Fahrerin. Das Wohnmobil blieb an einer Mauer stehen. Der Renault drehte sich nach Zusammenstoß einmal, woraufhin der in selber Fahrtrichtung nachfolgende Skoda einer 46-Jährigen auf das Fahrzeug auffuhr.

Der 82-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Feststellungen am Unfallort ergaben sich bei ihm Hinweise auf einen vor dem Zusammenprall erlittenen medizinischen Notfall. Auch seine 69-jährige Beifahrerin sowie die 25-jährige Renault-Fahrerin wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Der einjährige Sohn der 25-Jährigen blieb nach ersten Feststellungen unverletzt, wurde aber zur weiteren Untersuchung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Die Skoda-Fahrerin erlitt einen Schock.

Das Wohnmobil und der Renault waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Herseler Straße zwischen Bonner Straße und Rosental gesperrt. Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei übernimmt die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang.

