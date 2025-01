Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: Verkehrsunfall auf dem Lievelingsweg - Autofahrer prallt gegen Ampelmast und kollidiert mit zwei PKW

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am späten Freitagnachmittag in Bonn-Tannenbusch prallte ein Autofahrer gegen einen Ampelmast und zwei Fahrzeuge. Eine Fahrzeugführerin wurde verletzt, es entstand hoher Sachschaden.

Zum Unfallzeitpunkt, gegen 16:58 Uhr, war der 45-jährige Autofahrer auf dem Lievelingsweg vom Potsdamer Platz in Fahrtrichtung Tannenbusch unterwegs. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand beabsichtigte er, an der Anschlussstelle Tannenbusch auf die Autobahn aufzufahren und hielt an der Kreuzung zunächst verkehrsbedingt an.

Bei der anschließenden Einfahrt in den Kreuzungsbereich prallte er aus noch nicht abschließend festgestellter Ursache mit seinem Fahrzeug gegen einen dortigen Ampelmast und beschädigte diesen. Im weiteren Verlauf kollidierte er mit zwei Autos, die in Gegenrichtung an der roten Ampel warteten. Die 49-jährige Fahrerin eines der beiden Fahrzeuge erlitt dabei leichte Verletzungen. Die anderen Unfallbeteiligten blieben nach derzeitigem Sachstand unverletzt.

An den Fahrzeugen und dem Ampelmast entstand nach erster Einschätzung ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des 45-Jährigen. Zur Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Der Führerschein des Mannes und sein Fahrzeug wurden sichergestellt.

Der Kreuzungsbereich musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reparaturarbeiten an der Ampelanlage bis 19:43 Uhr gesperrt werden.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernimmt das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell