Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Haßbergen - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Haßbergen (ots)

(Reh) Am Montag, den 16.12.2024, gegen 20:45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKW an der Anderter Straße in Haßbergen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Ein 20-jähriger Mann aus Heemsen befuhr mit seinem Mercedes die Anderter Straße in Richtung Haßbergen, als plötzlich ein Hirsch die Fahrbahn querte. Der Fahrzeugführer tätigte daraufhin eine ruckartige Lenkbewegung, um dem Hirsch auszuweichen, geriet in der Folge ins Schleudern und kam linksseitig von der Fahrbahn an. Hierbei stieß er mit der Fahrerseite seines PKW gegen einen Baum.

Der 20-Jährige konnte sich anschließend eigenständig aus seinem Fahrzeug befreien. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt und einem Krankenhaus zugeführt.

Am PKW entstand Totalschaden. Der PKW musste durch einen hinzugerufenen Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt werden.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 15.200 Euro geschätzt.

