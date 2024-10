POL-KB: Bad Arolsen - Betrug scheitert: Bankmitarbeiter durchschaut Schockanruf

Korbach (ots) - Bei dem Tatort handelt es sich nicht um ein Lebensmittelgeschäft in Bad Arolsen, sondern um einen Lebensmittelmarkt in der Arolser Straße in Volkmarsen. Ich bitte um Entschuldigung! Annika Heuschneider Polizeioberkommissarin Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Nordhessen Polizeidirektion ...

