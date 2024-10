Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Nach mehreren Einbrüchen in einer Nacht: Polizei nimmt zwei Verdächtige bei Fahndung fest

Korbach (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizei Waldeck-Frankenberg

Ein Fahndungserfolg ist der Polizei am Freitagmorgen (25. Oktober) nach mehreren Wohnungseinbrüchen in Bad Wildungen gelungen. Zwei Tatverdächtige drangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag zwischen 4 Uhr und 08:30 Uhr in mehrere Wohnobjekte und eine Gartenhütte in Bad Wildungen ein und entwendeten Bargeld, Schmuck und andere Gegenstände. Bei zwei der Taten wurden sie von Anwohnern überrascht und konnten fliehen. Durch die Entdeckung blieb es in einem Fall beim Versuch.

Bei ihrer letzten Tat gegen 08:30 Uhr drangen die Täter in ein Wohnobjekt in der Straße Dürrer Hagen ein und legten Diebesgut zum Abtransport bereit, als sie von der Bewohnerin des Hauses auf frischer Tat ertappt wurden. Die Täter flohen, wurden aber bei der Tat gefilmt. Die Geschädigte alarmierte sofort die Polizei und zeigte ihnen die beiden Täter auf dem Video. Die Beamten erkannten einen der Tatverdächtigen sofort wieder und leiteten die Fahndung ein. Der Tatverdächtige konnte durch die Polizeikräfte kurze Zeit später, gegen 08:40 Uhr, in Tatortnähe angetroffen und festgenommen werden. Der zweite Täter konnte anhand des Videomaterials im Rahmen der Fahndung wiedererkannt und in der Bad Wildunger Altstadt festgenommen werden. Die beiden Tatverdächtigen, ein 19-Jähriger und ein 20-Jähriger aus Bad Wildungen, wurden zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen zur Polizeistation verbracht. Bei der Durchsuchung der beiden Männer und ihrer mitgeführten Gegenstände konnte Diebesgut aus den vorangegangenen Taten und Einbruchswerkzeug aufgefunden werden.

Die beiden Männer müssen sich nun für die fünf Einbrüche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verantworten. Ob sie noch für weitere Taten in Bad Wildungen verantwortlich sind, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diese werden bei der Kriminalpolizei in Korbach geführt.

