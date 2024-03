Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Bandenmäßiger Diebstahl mit anschließender Flucht und Straßenverkehrsgefährdung

Hermeskei (ots)

Am Montag, den 04.03.2024 kam es in Hermeskeil auf dem Gelände der Aldi-Süd Filiale nach einem vorangegangenen, bandenmäßigen Diebstahl zu einer Straßenverkehrsgefährdung im Rahmen der Täterflucht. Hierbei fuhren die beiden bislang unbekannten Täter mit einem silbernen VW Golf, mit angebrachtem französischen Nummernschild, fluchtartig, mit überhöhter Geschwindigkeit vom Parkplatz des Aldi Marktes in unbekannte Richtung davon. Ob dabei mögliche Unbeteiligte gefährdet wurden, konnte vor Ort nicht eruiert werden. Geschädigte Personen melden sich bitte bei der Polizei Hermeskeil. Weitere sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil unter Telefonnummer: 06503/9151-0

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell