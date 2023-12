POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei ermittelt

Helmstedt (ots) - Helmstedt, Pastorenweg 16.12.2023, 15.30 Uhr - 17.12.2023, 15.30 Uhr Gleich sieben Einbrüche in Gartenlauben des Kleingartenvereins in der Straße Pastorenweg verzeichnete die Polizei am vergangenen Wochenende. Die Taten ereigneten sich zwischen Samstagnachmittag 15.30 Uhr und Sonntagnachmittag 15.30 Uhr Was die Täter hierbei alles erbeuteten und ...

mehr