Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Einbruch in Geschäft, hochwertige Gartengeräte gestohlen

Korbach (ots)

In ein Geschäft für Forst- und Gartengeräte in Korbach brachen unbekannte Täter in der Nacht zum heutigen Dienstag ein.

Die Täter gelangten auf das Firmengelände in der Straße Am Mühlengtraben. Hier zerstörten sie gewaltsam eine Schaufensterscheibe und konnte so in das Gebäude einsteigen. Sie entwendeten Bargeld, ein Laptop und mehrere hochwertige Gartengeräte der Marke Husqvarna. Die Höhe des Stehlgutes ist noch unklar, den Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf 400 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

