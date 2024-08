Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw beschädigt Hecke und flüchtet

Weißenborn-Lüderode (ots)

Ein Lkw befuhr am Donnerstag gegen 12.50 Uhr die Gartenstraße in Richtung Bergstraße. aufgrund der Maße des Fahrzeugs blieb der Fahrer an einer Hainbuchenhecke hängen und beschädigte sie. Anschließend entfernte sich das Fahrzeug in unbekannte Richtung. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln zur Verkehrsunfallflucht. Hinweise zum Verursacherfahrzeug werden gegenwärtig geprüft.

