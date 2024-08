LPI-NDH: Arbeitsunfall mit Gabelstapler

Steinbach (ots) - In der Dorfstraße ereignete sich am Donnerstag gegen 17.45 Uhr ein Verkehrsunfall zwischen einem Moped und einem Auto. Der Mopedfahrer hatte dem im Gegenverkehr befindlichen Pkw nicht den Vorrang gewährt und war noch vor ihm abgebogen. In der weiteren Folge kam es zur Kollision beider Verkehrsteilnehmer, wobei sich der 15-Jährige Kleinkraftradfahrer verletzte. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr