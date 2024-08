Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Öffentlichkeitsfahndung: Täter stehlen Haustürschlüssel aus Wohnmobil und begeben sich auf Beutezug - Wer erkennt die abgebildeten Männer?

Sondershausen/Nordhausen/Leipzig (ots)

Ein sondershäuser Ehepaar stellte auf einer Reise mit seinem Wohnmobil in Leipzig fest, dass in der Zeit vom 1. zum 2. Juni 2024 aus diesem persönliche Gegenstände entwendet wurden. Zu dem Beutegut zählten persönliche Ausweisdokumente und Schlüssel zum Wohnhaus in Sondershausen.

Als die Eheleute wieder an der Wohnadresse in Sondershausen erschien, bemerkten sie den Diebstahl von Geldkarten, mehreren hundert Euro Bargeld und Wertgegenständen aus dem Haus.

Mit einer der o.g. Geldkarten ließ sich einer der unbekannten Täter in der Deutsche-Bank-Filiale Nordhausen, am 2. Juni gegen 10.18 Uhr, einen vierstelligen Geldbetrag auszahlen. Der Mann war sehr schlank, mit einer blauen Hose bekleidet, auf der am linken Hosenbein eine weiße Schrift aufgebracht war. Der Täter trug einen weißen Motorradhelm mit blau abgesetzten Flächen.

Mit einer weiteren Geldkarte versuchte einer der abgebildeten Täter am 4. Juni in der Stadt- und Kreissparkasse Leipzig, Prager Straße, ebenfalls einen vierstelligen Geldbetrag zu erbeuten. Aufgrund der Kartensperrung misslang die unrechtmäßige Bereicherung. Der Mann war ebenfalls mit einem Motorradhelm bekleidet. Er trug eine schwarze Arbeitsschutzhose mit weißen Applikationen.

Die Kriminalpolizei Nordhausen hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den abgebildeten Personen oder ggf. mitgeführten Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0141338

Anmerkung: Zum Aufrufen der Bilder wird eine Verlinkung zu diesem Presseartikel empfohlen.

