Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt-Wrexen - Einbrecher in Wohnhaus, Autokennzeichen gestohlen

Korbach (ots)

Auf Bargeld und Schmuck abgesehen hatten es unbekannte Täter am Freitagabend bei einem Einbruch in ein Wohnhaus in Diemelstadt-Wrexen. Ein Tatzusammenhang könnte mit dem Diebstahl von Autokennzeichen bestehen.

Die Einbrecher gelangten in den Abendstunden des vergangenen Freitags (18. Oktober) in den Wintergarten eines Wohnhauses in der Straße Steinberg in Diemelstadt-Wrexen. Sie versuchten zunächst eine Terrassentür aufzuhebeln. Da dies nicht gelang, verschafften sie sich Zutritt durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster. In dem Einfamilienhaus durchsuchten sie sämtliche Räume und Behältnisse. Die Bewohner waren zur Tatzeit abwesend. Die Täter entwendeten Bargeld und Schmuck in noch nicht bekannter Höhe.

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag kam es in Wrexen außerdem zu einem Diebstahl der amtlichen Kennzeichen WA-G 1034, die von einem im Philosphenweg parkenden Renault Megane abgerissen wurden.

Der Kennzeichendiebstahl könnte im Zusammenhang mit dem Wohnhauseinbruch stehen.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach, Tel. 05631-9710.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

