Feuerwehr Bochum

FW-BO: PKW Brand auf der Havkenscheider Straße

Bochum (ots)

Nachdem es am Morgen bereits zu einem PKW-Brand im Wallbaumweg gekommen war, ist heute Abend ein Fahrzeug auf der Havkenscheider Straße in Flammen aufgegangen. Gegen 20 Uhr erreichte der Notruf aus der Havkenscheider Straße die Leitstelle der Feuerwehr Bochum. Geschildert wurde ein Brand an einem Kleinwagen. Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug von der Hauptfeuerwache wurde umgehend nach Altenbochum geschickt. Ein Trupp unter schwerem Atemschutz konnte das in Vollbrand stehende Fahrzeug zügig mit einem Strahlrohr löschen. Bei dem Brand wurden glücklicherweise keine Personen verletzt. Der Einsatz war für die Besatzung des Löschfahrzeugs nach gut 30 Minuten beendet.

