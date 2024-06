Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall zwischen Pkw und einem Motorroller mit zwei schwerverletzten Personen

Eitorf (ots)

Am heutigen Tag um 20:18 Uhr wurde die Polizeileitstelle in Siegburg über einen Verkehrsunfall, zwischen einem Pkw und einem Kleinkraftrad (Roller), informiert. Die Unfallstelle befand sich in der Ortslage Eitorf, auf der Asbacher Straße in Höhe der Hausnummer 157. Nach den ersten polizeilichen Ermittlungen stand der 18jährige Eitorfer mit seiner 19jährigen Sozia und dem Kleinkraftrad am rechten Fahrbahnrand. Er beabsichtigte offensichtlich nach links (in einem U-Turn)zu wenden und in Richtung Mühleip weiter zu fahren. Hierbei übersah er offensichtlich den von hinten nahenden Pkw des 24jährigen Fahrers aus Rheinland-Pfalz, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und den Roller erfasste. Der Fahrer des Kleinkraftrades wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber einer Schwerpunktklinik zugeführt. Die Sozia wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen und Notarztbegleitung einem regionalen Krankenhaus zugeführt. Die an der Unfallstelle eingetroffenen Eltern der beiden Verletzten wurden vor Ort durch Notfallseelsorger betreut. Zur Unfallaufnahme wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Gummersbach zugezogen. Die Ermittlungen wurden durch das Verkehrskommissariat der Polizeibehörde Siegburg aufgenommen. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden zur Beweissicherung sichergestellt. Der Schaden wird auf ca. 8000 Euro geschätzt. Die Asbacher Straße musste für die Zeit der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt werden.

