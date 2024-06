POL-SU: Pkw vor Haustüre gestohlen

Lohmar / Troisdorf (ots) - Anfang Mai (08. Mai) wurde einer 83-jährigen Frau in einem Lebensmittelgeschäft an der Kirchstraße in Lohmar die Geldbörse entwendet. Im Anschluss nutzte der bislang unbekannte Dieb die EC-Karte der Geschädigten, um an einem Geldautomaten in einer Bankfiliale in Lohmar zweimal Bargeld abzuheben und in der Troisdorfer Innenstadt in zwei ...

mehr