Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gemeinsam feiern - mit Sicherheit! Polizei ist an Fasching im Einsatz und präsent

Südosthessen (ots)

(lei) Die Faschingsfeierlichkeiten biegen dieser Tage auf die Zielgerade ein und bis zum Aschermittwoch finden auch im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Südosthessen noch zahlreiche Umzüge, traditionelle Faschingsbälle oder ausgelassene Partys statt. Die Polizei ist bestens vorbereitet und sorgt dafür, sodass alle Feiernden sicher und unbeschwert feiern können.

Gleichwohl weiterhin eine abstrakte Gefährdungslage für die Bundesrepublik Deutschland vorliegt und symbolträchtige Orte, Menschenansammlungen und öffentliche Veranstaltungen grundsätzlich im Fokus terroristischer Gruppen oder irrationaler handelnder Personen stehen, liegen den hessischen Sicherheitsbehörden derzeit keine konkreten Gefährdungserkenntnisse in Bezug auf die kommenden Faschingsveranstaltungen vor.

Die Zuständigkeit zum Schutz von Veranstaltungen liegt grundsätzlich bei den Veranstaltern, mit denen die Polizei in engem Austausch steht. Parallel dazu wurde auch im Polizeipräsidium Südosthessen die Begleitung der Karnevalsumzüge und -veranstaltungen in den Kommunen des Zuständigkeitsbereichs intensiv vorbereitet. Ergänzende polizeiliche Maßnahmen in eigener Zuständigkeit sind entsprechend den örtlichen Gegebenheiten vorgeplant, die Polizei wird vor Ort präsent sein und im Bedarfsfall werden Kräfte gebündelt.

Damit sich die Teilnehmenden voll und ganz auf den Faschingsspaß konzentrieren können, sind die eingesetzten Beamtinnen und Beamten sensibilisiert und höchst wachsam, denn die Sicherheit aller steht an erster Stelle.

Darüber hinaus wird die Polizei wie bereits angekündigt die Verkehrskontrollen an den "närrischen" Tagen intensivieren (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5980835 oder 1. Meldung aus https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/5980475).

Feiernde und Zuschauende können den sicheren Ablauf der Veranstaltungen ebenfalls aktiv unterstützen, indem sie aufmerksam sind und verdächtige Beobachtungen unmittelbar und niederschwellig melden.

Damit Sie sicher durch die "närrische" Zeit kommen, rät die Polizei:

- Keine gefährlichen oder echt aussehenden Waffen! Kostüme gehören zum Karneval - aber bitte ohne täuschend echt aussehende Waffen. Lassen Sie Spielzeugmesser oder Spielzeugpistolen, die gegebenenfalls zur Kostümierung gehören, am besten zu Hause. Diese können für echte Waffen gehalten werden und haben im öffentlichen Raum nichts zu suchen. Im Übrigen gilt seit dem 1. November 2024 ein generelles Verbot für echte Messer bei öffentlichen Veranstaltungen.

- Alkohol und Straßenverkehr passen nicht zusammen! Nutzen Sie wenn möglich öffentliche Verkehrsmittel oder organisieren Sie sich eine Mitfahrgelegenheit. Denken Sie daran: Auch Restalkohol kann noch am nächsten Morgen Ihre Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen.

- Passen Sie auf sich und Ihre Freunde auf! Gemeinsam feiern macht nicht nur mehr Spaß, sondern ist auch sicherer.

- Nein heißt Nein! Karneval ist eine Zeit der Freude, aber jeder Mensch hat persönliche Grenzen. Respektieren Sie die Grenzen anderer und achten Sie auf Ihr eigenes Wohlbefinden. Sexuelle Belästigung ist kein Kavaliersdelikt - im Notfall wählen Sie die 110.

- Achten Sie auf Ihre Getränke! Lassen Sie Ihre Getränke nicht unbeaufsichtigt und nehmen Sie keine offenen Getränke von Fremden an. K.-o.-Tropfen sind geruchlos und geschmacklos - im Verdachtsfall suchen Sie sofort Hilfe bei Freunden, dem Personal oder der Polizei.

- Achten Sie auf Ihre Wertsachen! Ob in der Menge oder beim Feiern in Kneipen - Taschendiebe nutzen oft das dichte Gedränge, um unbemerkt zuzuschlagen. Tragen Sie Bargeld, Ausweise und Mobiltelefone möglichst in verschlossenen Innentaschen und behalten Sie Ihre Taschen stets im Blick.

- Zivilcourage zeigen - Polizei rufen! Wenn Sie verdächtige Beobachtungen machen oder sehen, dass jemand in Bedrängnis gerät, informieren Sie andere und sofort die Polizei unter 110. Helfen Sie, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.

- Respektieren Sie die Anweisungen von Polizei, Rettungsdiensten und Veranstaltern.

"Fasching gehört zur Lebensfreude in unserer Region einfach dazu. Wir möchten, dass alle Menschen diese Zeit unbeschwert genießen können. Unsere Einsatzkräfte sorgen dafür, dass Sicherheit und Feierlaune Hand in Hand gehen. Wir stehen jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung", fasst Polizei-Pressesprecher Thomas Leipold zusammen.

Wir wünschen allen Jecken fröhliche, bunte und vor allem sichere Faschingstage.

Offenbach 28.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell