Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit Hinweis auf Kartoffelkauf weggefahren: Zeugen nach Unfallflucht in Waldau gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Zeugen eines Unfalls zwischen zwei Fahrradfahrerinnen, der sich am Samstagmittag im Kasseler Stadtteil Waldau ereignete, suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Wie die zur Unfallstelle gerufene Streife des Polizeireviers Süd-West berichtet, hatte sich der Unfall in der Stegerwaldstraße, nahe der Kasseler Straße, gegen 13:30 Uhr ereignet. Nach Schilderung der bei dem Unfall verletzten 63-jährigen Fahrradfahrerin aus Lohfelden war sie auf der Stegerwaldstraße in Richtung Glogauer Straße unterwegs und überholte dort eine Personengruppe, weshalb sie auf der linken Seite des dortigen Fahrradwegs fuhr. Plötzlich kam es zur seitlichen Kollision mit der anderen Radfahrerin, die aus einem Feldweg kam und nach rechts in die Stegerwaldstraße in Richtung Kasseler Straße abbog, woraufhin beide Frauen von ihren Rädern stürzten. Nach einer kurzen Unterhaltung setzte sich die unbekannte Unfallgegnerin mit dem Hinweis, dass sie Kartoffeln im nahegelegenen Discounter kaufen will, auf ihr Rad und fuhr davon. Als die Frau auch nach einiger Zeit nicht zurückkehrte, alarmierte die 63-Jährige die Polizei und den Rettungsdienst. Dieser brachte die leicht verletzte Lohfeldenerin in ein Krankenhaus. Von der geflüchteten Fahrradfahrerin, einer 65 bis 75 Jahre alten, dünnen und ca. 1,60 Meter großen Frau, die ein weißes T-Shirt mit buntem Blumenmuster trug und mit einem schwarzen Damenrad mit roten Streifen unterwegs war, fehlte bei der anschließenden Fahndung bereits jede Spur.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder zu der geflüchteten Fahrradfahrerin geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell