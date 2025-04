Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zivilstreife der EG Tuner stoppt rasenden Audi auf B3

Kassel (ots)

Kassel und Fuldatal

Mit bis zu 90 Stundenkilometern war am vergangenen Freitagabend der Fahrer eines Audis auf der Ihringshäuser Straße in Kassel in Richtung Fuldatal unterwegs, außerhalb der Ortschaft beschleunigte er dann auf Geschwindigkeiten bis zu 180 km/h, wie die Beamten berichteten. Die gefährliche und rücksichtslose Fahrt wurde ausgerechnet durch eine Streife der Ermittlungsgruppe Tuner der Polizeidirektion Verkehrssicherheit und Sonderdienste des Polizeipräsidiums Nordhessen beobachtet, die mit einem Fahrzeug mit spezieller Geschwindigkeitsmesstechnik unterwegs war. Gegen 23:00 Uhr war die Zivilstreife auf den Audi A7 aufmerksam geworden, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ortsausgang unterwegs war. Im weiteren Verlauf beschleunigte das Fahrzeug stark, wobei der Fahrer auf der Bundesstraße 3 und im Schocketal die gesamte Fahrbahnbreite inklusive der Gegenfahrbahn ausnutzte und über Sperrflächen sowie durchgezogene Linien fuhr, ohne das hinter ihm fahrende Zivilfahrzeug zu bemerken. Nur durch Glück kam hierbei niemand zu Schaden. Wegen der waghalsigen Fahrweise musste die Zivilstreife ihre eigene Geschwindigkeit reduzieren, sodass der A7 vorübergehend außer Sicht geriet. Erst als der Audi-Fahrer seine Fahrt schließlich in Fuldatal-Wahnhausen vor einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage verlangsamte, um nicht geblitzt zu werden, konnten die Beamten zu dem Audi aufschließen und ihn stoppen.

Bei dem Fahrer handelt es sich um einen 22-jährigen Mann aus dem Landkreis Göttingen, mit im Fahrzeug befand sich noch seine 19-jährige Beifahrerin. Gegen den Tatverdächtigen wurde eine Strafanzeige wegen Illegalen Kraftfahrzeugrennens gefertigt.

