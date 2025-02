Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Schuppen aufgebrochen

Ein Unbekannter hat zwischen Dienstag und Mittwochmorgen einen Geräteschuppen auf dem Spielplatz in der Stauffenbergstraße gewaltsam aufgebrochen und dadurch Sachschaden angerichtet. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge stahl der Täter nichts. Der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt ermittelt in dieser Sache und nimmt sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07541/36142-0 entgegen.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall auf der Bundesstraße

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat sich ein 21 Jahre alter Autofahrer zugezogen, als er am Mittwochmittag auf der Bundesstraße 31 mit einem stehenden Fahrzeug der Straßenmeisterei zusammengestoßen ist. Der Mercedes-Fahrer war in Richtung Überlingen unterwegs und verlor aus unbekannter Ursache offenbar die Kontrolle über seinen Wagen, kollidierte zunächst mit der Leitplanke und anschließend mit dem Sprinter der Straßenmeisterei, der auf dem Seitenstreifen einen Unfall absicherte. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht abschließend geklärt. Die Ermittlungen führt das Polizeirevier Friedrichshafen. Insgesamt entstand Sachschaden von in Höhe von rund 8.000 Euro.

Friedrichshafen

Radfahrerin flüchtet nach Unfall

Eine bislang unbekannte Radfahrerin hat am Mittwoch gegen 17 Uhr in der Bodenseestraße einen Unfall verursacht und danach einfach das Weite gesucht. Die etwa 50 Jahre alte Frau wollte die Straße vom Wiggenhauser Weg überqueren und nahm einer 18-jährigen Rollerfahrerin die Vorfahrt. Die junge Frau musste stark abbremsen und kam auf nasser Fahrbahn zu Fall. Die Frau auf dem Damenrad soll den Unfall zwar mitbekommen haben, danach aber in das Wohngebiet Solarstadt weitergefahren sein, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Die 18-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. An ihrem Motorroller entstand mehrere hundert Euro Sachschaden. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt wegen Unfallflucht und bittet unter Tel. 07541/701-0 um Hinweise zur Unfallbeteiligten, die zur Unfallzeit einen hellen Helm und eine beige Jacke getragen haben soll.

Friedrichshafen

Von Straße abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit auf nasser Straße dürfte die Ursache für einen Unfall am Mittwoch gegen 17.15 Uhr auf der Abfahrt der Bundesstraße Friedrichshafen-West gewesen sein. Eine 23 Jahre alte BMW-Fahrerin war in Richtung Immenstaad unterwegs und wollte die Bundesstraße verlassen. Im Kurvenbereich kam sie von der Straße ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und richtete darüber hinaus Flurschaden in Höhe von mehreren hundert Euro an. An ihrem Auto, das nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, beläuft sich der Sachschaden auf rund 10.000 Euro. Verletzt wurde die junge Fahrerin nicht.

Oberteuringen

Unter Drogen und ohne Führerschein unterwegs - Zeugen gesucht

Ein 58-Jähriger war am Mittwochabend ohne Fahrerlaubnis und offenbar unter Drogen stehend auf der B 30 von Ravensburg in Richtung Markdorf unterwegs und fiel dort durch seine unsichere Fahrweise auf. Dabei soll er Zeugen zufolge mehrfach auf die Gegenfahrbahn geraten und für gefährliche Situationen verantwortlich gewesen sein. Nach dem Hinweis eines Verkehrsteilnehmers stoppten die Polizisten den Ford-Fahrer gegen 19 Uhr im Bereich Frickingen. Bei der Kontrolle gab er umgehend an, THC konsumiert zu haben und nicht im Besitz eines Führerscheins zu sein. Nun ermittelt die Polizei Überlingen und bittet Zeugen, die auf die unsichere Fahrweise des 58-Jährigen aufmerksam wurden, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Salem

Fälschungsmerkmale an Fahrerlaubnis festgestellt

Wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ermittelt die Polizei gegen einen 54-Jährigen. Die Beamten hatten den Opel-Fahrer am späten Mittwochabend nach dessen augenscheinlich unsicherer Fahrweise gestoppt und stellten bei der Kontrolle Anzeichen einer Fälschung seines ausländischen Führerscheins fest. Sie beschlagnahmten das Dokument und untersagten dem 54-Jährigen die Weiterfahrt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Deggenhausertal

Mann mit Schlägen attackiert - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in der Aachstraße hat der Polizeiposten Markdorf die Ermittlungen aufgenommen. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge begegneten sich die Kontrahenten im Alter von 27 und 28 Jahren, zwischen denen wohl bereits seit längerer Zeit Streitigkeiten bestehen, auf der Straße. Daraufhin soll der jüngere seinem Gegenüber mehrere Schläge in Richtung Kopf versetzt haben. Als der Angreifer offenbar von weiteren Begleitern bei seinen Attacken unterstützt wurde, gelang dem leicht verletzten 28-Jährigen die Flucht und er verständigte daraufhin die Polizei. Im Rahmen einer großangelegten Fahndung nach dem Tatverdächtigen nahmen die Beamten den 27-Jährigen vorläufig fest. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Den genauen Ablauf und ob bei dem Angriff, wie zunächst gemeldet, auch ein Messer im Spiel war, sollen die weiteren Ermittlungen klären.

Frickingen

Porsche weicht in Bachlauf aus - Zeugen gesucht

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch kurz nach 12 Uhr in der Kirchstraße auf Höhe des Rathauses ereignet hat, ermittelt der Polizeiposten Salem wegen Verkehrsunfallflucht und sucht Unfallzeugen. Angaben eines 67-Jährigen zufolge musste er mit seinem Porsche einem entgegenkommenden Auto ausweichen, dessen unbekannter Fahrer ein am Fahrbahnrand abgestelltes Transportfahrzeug passierte. Beim Ausweichmanöver geriet das Vorderrad des Porsches in den künstlichen Bachlauf, wobei am Sportwagen Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstand. Der Entgegenkommende sowie der Fahrer des Transportfahrzeugs fuhren danach einfach weiter. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07553/8269-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell