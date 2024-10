Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall durch Sekundenschlaf

Höxter-Godelheim (ots)

Am 26.10.2024, gegen 17:20 Uhr, ereignete sich auf der Bundesstraße 64, in Höhe des Ortseinganges Godelheim, ein Verkehrsunfall, bei der eine Person leicht verletzt wurde. Eine 25-jährige Fahrzeugführerin befuhr die B 64 aus Richtung Höxter kommend in Fahrtrichtung Godelheim. Auf dem Beifahrersitz befand sich die 63-jährige Arbeitskollegin der Fahrzeugführerin. Kurz vor dem Ortseingang Godelheim musste die Fahrzeugführerin verkehrsbedingt stark abbremsen. Dabei reduzierte sie die gefahrene Geschwindigkeit von ca. 100 km/h auf 0 km/h durch eine Vollbremsung. Der hinter ihr fahrende 22-jährige Fahrzeugführer fuhr trotz eingeleiteter Vollbremsung auf den PKW auf und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Fahrzeugführer erklärte bei der Unfallaufnahme, dass er zum Unfallzeitpunkt stark übermüdet war und zudem durch die Sonne stark geblendet worden sei. Er gab an, einen Sekundenschlaf gehabt zu haben. Daher habe er die Vollbremsung erst verzögert eingeleitet und konnte den Auffahrunfall nicht mehr vermeiden. Die Beifahrerin der Fahrzeugführerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. Der Fahrzeugführer des auffahrenden Pkw stand sichtlich unter dem Eindruck des Verkehrsunfalles und erlitt einen Schock.

