POL-PDWIL: Mehren- Sachbeschädigung an einem Pkw

Daun (ots) - Aus einer Garage in der Ortslage Bleckhausen ist in der Nacht vom 14. auf den 15.10. 2024 ein Rasentraktor entwendet worden. Der Geschädigte stellte am Morgen fest, dass das Garagentor aufstand und der Rasentraktor aus der Garage gestohlen wurde. Des Weiteren wurden in der gleichen Nacht in ...

mehr