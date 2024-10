Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Kind von Pkw erfasst

Höxter (ots)

Am Dienstag kam es gegen 17 Uhr auf der Schwalenberger Straße in Höxter-Albaxen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 10-jähriges Mädchen verletzt wurde. Ein 33-jähriger Fahrer aus Höxter war mit seinem Golf in Richtung Bödexen unterwegs. Als er auf Höhe der Straße "Am Räuschenberg" war, kam das Mädchen auf einem Cityroller aus dieser Straße. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Das Mädchen erlitt Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt. Am Fahrzeug des Fahrers entstand ein geringer Sachschaden von etwa 500 Euro.

