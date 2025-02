Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannte brechen Wohnmobil auf - Polizei sucht Zeugen

Im Zeitraum zwischen vergangenem Mittwoch und Dienstagnachmittag haben bislang Unbekannte ein Seitenfenster eines geparkten Wohnmobils aufgebrochen, das im Bereich des Gewerbegebiets "Erlen" abgestellt war. Dabei verursachten sie Sachschaden und entwendeten Gegenstände in einem Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Polizei Ravensburg bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum insbesondere im Bereich der Ganterhofstraße verdächtige Personen oder Fahrzeugen beobachtet haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

Mann muss mit über fünf Promille ins Krankenhaus

Nachdem sich ein Betrunkener am Dienstagnachmittag neben einem Parkhaus im Bereich der Elisabethenstraße ungebührlich verhalten hat, musste die Polizei einschreiten. Die Polizeibeamten stellten bei dem 37-Jährigen über fünf Promille Alkohol in der Atemluft fest. Aufgrund des potentiell lebensbedrohlichen Werts wurde er zur Untersuchung und weiteren Beobachtung durch die Beamten in eine Klinik gebracht. Der 37 Jahre alte Mann wird wohl für die Kosten des Einsatzes aufkommen müssen.

Weingarten

Wiederholter Diebstahl durch Unbekannten - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein bislang Unbekannter offenbar wiederholt hochwertige Ware aus einem Drogeriegeschäft in der Karlstraße gestohlen hat, sucht die Polizei Zeugen. Der etwa 30 Jahre alte Mann war bereits vergangenen Freitag bei einer seiner Taten aufgefallen und geflüchtet. Der Unbekannte wird als etwa 165 cm groß beschrieben und soll ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Bei seiner Tat am Montag gegen 12 Uhr habe der vollbärtige Mann eine in Blautönen gefärbte Camouflage-Jacke, eine dunkle Hose sowie eine schwarze Wollmütze getragen. Die Polizei Weingarten bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Leutkirch

Bei Unfall leicht verletzt

Eine leicht verletzte Person und rund 11.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am frühen Donnerstagmorgen an der Einmündung der L 319 auf die L 318 bei Haselburg. Eine 63-jährige Smart-Fahrerin wollte offenbar nach links auf die L 319 abbiegen und musste dazu verkehrsbedingt anhalten. Während ein hinter ihr fahrender 32-jähriger Skoda-Lenker dies erkannte und ebenfalls zum Stehen kam, fuhr ein 32-Jähriger mit seinem Audi wuchtig auf und schob die beiden vor ihm stehenden Fahrzeuge aufeinander. Die 63-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Leutkirch

Eskalierter Streit unter Autofahrern

Nach einem eskalierten Streit müssen zwei Autofahrer mit Anzeigen rechnen. Die Männer im Alter von 37 und 60 Jahren waren am Dienstagvormittag im Bereich der "Untere Grabenstraße" nach einer Meinungsverschiedenheit aneinandergeraten. Der verbale Streit endete in einer handfesten Auseinandersetzung. Dabei sollen sie sich unter anderem gegenseitig bespuckt haben. Darüber seien beleidigende Worte gefallen. Jetzt ermittelt die Polizei gegen die Streithähne.

Leutkirch

Lkw muss stillgelegt werden

Ein 35-jähriger Lkw-Fahrer musste am Dienstagmorgen sein Fahrzeug stehen lassen, nachdem die Verkehrspolizei bei einer Kontrolle im Bereich der A 96 an seinem Mercedes mehr als 20 Mängel feststellte. Der Mann, dessen Fahrzeug unter anderem erhebliche Defizite am Fahrwerk, den Reifen, der Beleuchtung und den Bremsen aufwies, musste den Sprinter stehen lassen und seine Reise auf eine andere Weise fortsetzen. Ihn erwarten nun mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

