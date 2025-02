Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auseinandersetzung in Gemeinschaftsunterkunft

Mehrere Mitarbeitende des Sicherheitspersonals wurden am frühen Mittwochmorgen bei einem Einsatz in einer Gemeinschaftsunterkunft in der Binger Straße durch einen 24-Jährigen beleidigt und bedroht. Dem bisherigen Erkenntnisstand zufolge fiel der Mann verbal aggressiv gegenüber dem Sicherheitspersonal auf, nachdem dieses eine vorangegangene körperliche Auseinandersetzung in einem Unterkunftsgebäude deeskalieren wollte. Noch bevor die Polizei eintraf, musste der Mann auf Grund seiner sich weiter steigernden Aggressivität durch das Sicherheitspersonal fixiert werden. Im Verlauf der Maßnahmen wurde ein Security-Mitarbeiter von einem Unbekannten mittels zweier Schläge gegen den Hinterkopf leicht verletzt. Außerdem solidarisierten sich mehrere dutzend Bewohner und bedrängten zunehmend den Sicherheitsdienst. Erst durch den Einsatz mehrerer Streifenwagenbesatzungen konnte die Situation deeskaliert und die Personen wieder zerstreut werden. In Folge der ausgesprochenen Bedrohungen und Beleidigungen durch den 24-Jährigen gegen das Sicherheitspersonal wurde der Mann zur Verhinderung weiterer Störungen in polizeilichen Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun strafrechtlich ermittelt, ebenso zur Identität weiterer Beteiligter.

Bad Saulgau

Nach Parkrempler davongefahren

Auf mehrere tausend Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter VW-Fahrer am Dienstagnachmittag gegen 13.15 Uhr in der Hauptstraße verursacht hat. Bei einem missglückten Parkmanöver kollidierte der Unbekannte mit einem geparkten Mercedes, betrachtete Zeugenangaben zufolge den verursachten Schaden an beiden Fahrzeugen und fuhr danach weiter. Um die Schadensregulierung kümmerte er sich nicht, weshalb die Polizei Bad Saulgau, der ein Teilkennzeichen bekannt ist, nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Pfullendorf

Rathaus mit Knallkörper beworfen - Polizei sucht Zeugen

Nachdem Randalierer am Dienstagnachmittag zwischen 13.45 Uhr und 14.00 im Rathaus mehrere hundert Euro Sachschaden verursachten, ermittelt die Polizei Pfullendorf und bittet um Hinweise. Die Unbekannten warfen einen pyrotechnischen Knallkörper in das Rathaus, welcher mehrere kleine Einbrennungen im Gebäudeinneren verursachte, und suchten daraufhin das Weite. Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden

Pfullendorf

Betrunkener verursacht Unfall mit einer Leichtverletzten

Straf- und führerscheinrechtliche Konsequenzen kommen auf einen 27-jährigen VW-Golf-Fahrer zu, der am Dienstag um 11.30 Uhr in der Otterswanger Straße im alkoholisierten Zustand einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der 27-Jährige kam aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei einem Abbiegevorgang von der L 194 in die Otterswanger Straße auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Mercedes einer 68-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Unfallverursacher Alkoholgeruch und bei der folgenden Messung über 2,5 Promille Atemalkohol fest. Der 27-Jährige musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe begleiten. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da der Mann nicht im Besitz eines solchen ist. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um die eher leichteren Verletzungen der 68-Järhigen, der 27-Jährige Unfallverursacher und sein Beifahrer kamen nach derzeitigem Stand ohne Verletzungen davon. Der Sachschaden am Mercedes sowie am VW wird auf insgesamt rund 17.000 Euro beziffert. Die Polizisten zeigten den 27-Jährigen unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei der Staatsanwaltschaft an. Der Fahrzeughalter gelangt ebenfalls wegen Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige.

Pfullendorf

Nach Parkrempler geflüchtet - Zeugen gesucht

Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht, nachdem ein unbekannter Fahrer zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 6.30 Uhr, an der Straße "Ochsensteige" einen parkenden Audi beim Vorbeifahren touchiert und am linken Außenspiegel beschädigt hat. Ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher einfach weiter. Personen, die auf den Unfall aufmerksam wurden oder Hinweise zur Identität des Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/2016-0 beim Polizeiposten Pfullendorf zu melden.

Ostrach

Wiederholt Grabschmuck beschmutzt

Die Polizei ermittelt, nachdem Unbekannte im Zeitraum zwischen Mitte November und Anfang Februar drei Gräber auf dem örtlichen Friedhof in der Eduard-Schmid-Straße rund ein dutzend Mal stark beschmutzt haben. In mehreren Fällen bewarfen die Unbekannten die Gräber mit Äpfeln und Eiern oder verunreinigten diese mit anderen Gegenständen. Da an anderen Gräbern bislang keine Beschmutzungen festgestellt werden konnten, geht die Polizei davon aus, dass die Gräber gezielt durch die Täter ausgesucht wurden. Zeugen, die zu dem oder den Tätern Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 an das Polizeirevier Bad Saulgau zu wenden.

