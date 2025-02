Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Unfall davongefahren

Nach einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Teuringer Straße ermittelt die Polizei gegen die Verursacherin. Die 78-Jährige bog mit ihrem Daimler für ein Wendemanöver in die Straße "Kurzer Weg" ab und wollte im Anschluss erneut auf die Teuringer Straße einfahren. Dabei nahm sie einem Seat-Lenker die Vorfahrt und kollidierte mit diesem. Der 20-Jährige kam durch den Zusammenstoß von der Straße ab und fuhr in ein Gebüsch. Die 78-Jährige erkannte den in der Hecke "verschwundenen" Unfallbeteiligten ihren Angaben zufolge im Rückspiegel nicht und setzte ihre Fahrt daraufhin, ohne anzuhalten, fort. Beide Beteiligten verständigten kurz darauf die Polizei, die den Vorfall klären konnte und nun Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernens von der Unfallstelle gegen die Seniorin eingeleitet hat. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von jeweils 5.000 Euro. Der Schaden am Geäst wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Friedrichshafen

Betrunken und berauscht hinters Steuer gesetzt - Führerschein weg

Umgehend seinen Führerschein abgeben musste ein alkoholisierter und offenbar unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer am Montagnachmittag. Ein Zeuge war auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Albert-Maier-Straße auf den torkelnden und um sich schreienden Mann aufmerksam geworden. Er verständigte die Polizei, als sich der 34-Jährige in sein Auto setzte, in dem Frau und Kind saßen, und losfuhr. Die Fahrt endete jedoch wenige Meter entfernt am Zaun einer gegenüberliegenden Firma. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von rund 2,4 Promille, ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamin. Neben seinem Führerschein musste der Mann in einer Klinik auch zwei Blutproben abgeben. Die Beamten leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den 34-Jährigen ein und untersagten ihm die Weiterfahrt. Sachschaden entstand den bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht.

Friedrichshafen

Randalierer auf Schulgelände - Zeugen gesucht

Nachdem ein Randalierer zwischen Freitag und Montag auf einem Schulgelände in der Waggershauser Straße rund 1.000 Euro Sachschaden angerichtet hat, ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Der Unbekannte trat die Tür eines auf dem Schulgelände befindlichen Geräteschuppens offenbar mutwillig ein und suchte daraufhin das Weite, ohne etwas zu stehlen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-3104 zu melden. Ob die Tat in Verbindung mit einem Jugendball steht, der am Freitagabend in der Nähe stattfand, kann aktuell nicht ausgeschlossen werden.

Friedrichshafen

Nach Parkrempler geflüchtet - Zeugen gesucht

Auf mehrere hundert Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag zwischen 8 und 12.15 Uhr in der Röntgenstraße verursacht hat. Mutmaßlich bei einem missglückten Parkmanöver touchierte er einen geparkten Dacia Jogger linksseitig an der Front und fuhr danach einfach weiter. Um die Schadensregulierung kümmerte sich der Unbekannte nicht, weshalb die Polizei Friedrichshafen nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Hinweise werden unter Tel. 07541/701-0 entgegengenommen.

Eriskirch

Fahrzeug angefahren - Verursacher flüchtet

Nachdem ein 26-Jähriger am Samstagabend einen Schaden im Bereich der hinteren Stoßstange seines Seat Ateca feststellen musste, ermittelt die Polizei Langenargen wegen Verkehrsunfallflucht. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge kollidierte ein Unbekannter mutmaßlich beim Rangieren oder Ausparken mit dem Wagen. Dieser war im Zeitraum zwischen 17.30 und 17.45 Uhr auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums in der Friedrichshafener Straße und im Zeitraum zwischen 19 und 20.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Pizzeria in der Mariabrunner Straße abgestellt. Der Unfallverursacher suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Personen, die Hinweise zur Unfallflucht und deren Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 bei den Ermittlern zu melden.

Meckenbeuren

Baumaschinen aus Anhänger gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Diebe haben über das vergangene Wochenende im Bereich Hirschach den verschlossenen Anhänger einer Baufirma aufgebrochen und diverse Gegenstände daraus gestohlen. Aus dem Hänger, der im Bereich einer Baustelle an der B 467 abgestellt war, nahmen die Unbekannten unter anderem eine etwa 300kg schwere Rüttelplatte des Herstellers "Ammann", einen Grabenstampfer der Firma "Weber", eine "Stihl"-Motorflex, sowie einen Werkzeugkoffer und einen Akkuschrauber der Marke "Makita". Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von rund 10.000 Euro. Der Polizeiposten Meckenbeuren hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die zwischen Freitagabend und Montagmorgen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zu Tat und Täter sowie zum Verbleib des Diebsguts geben können, sich unter Tel. 07542/9432-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Polizeilich gesuchter Mann nach Flucht festgenommen

Polizeibeamte haben am Montagabend einen mittels Vollstreckungshaftbefehl ausgeschriebenen Mann festgenommen. Nach vorangegangenen Ermittlungen und einem Hinweis, dass sich der wegen Rauschgiftdelikten zur Haft Ausgeschriebene in einer Bar in der Aachstraße aufhalten soll, rückten die Beamten an. Der 42-Jährige verließ jedoch kurz vor dem Eintreffen der Polizisten die Lokalität, ergriff die Flucht. Er konnte im Rahmen einer Fahndung vorläufig festgenommen werden. Bei den weiteren Maßnahmen gab er sich als sein Bruder aus und versuchte vergeblich, mit dessen offenbar gestohlenen Ausweis, seine eigene Identität zu verschleiern. Darüber hinaus hatte er einen Fahrzeugschlüssel eines in der Nähe abgestellten Autos bei sich, obwohl ihm die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Weil an diesem Pkw falsche Kennzeichen angebracht waren, ermittelt die Polizei zudem unter anderem wegen des Verdachts einer Urkundenfälschung und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Der 42-Jährige musste die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen und wird im Laufe des Dienstags in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen, ob der Mann auch für weitere Straftaten in Betracht kommt, dauern aktuell noch an und werden vom Polizeiposten Meersburg geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell