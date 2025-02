Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Mann fährt unter Drogeneinfluss

Ein 23-jähriger Autofahrer, den die Polizei in der Nacht von Sonntag auf Montag im Bereich der Stadtmitte gestoppt hat, muss gleich mit mehreren Anzeigen rechnen. Bei einer Verkehrskontrolle gegen 1.30 Uhr stellten die Beamten neben der Tatsache, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, auch Anhaltspunkte eines vorangegangenen Konsums von Betäubungsmitteln fest. Er musste deshalb sein Auto stehen lassen und die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Ob sich der 23-Jährige, der eigenen Angaben zufolge Cannabis zur Schmerzlinderung eingenommen hatte, auch wegen der Urkundenfälschung seines vorgezeigten Betäubungsmittelrezepts strafrechtlich verantworten muss, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Leibertingen

Fahrzeugbrand geht glimpflich aus

Eine technischer Defekt an einem Pkw war am Sonntagabend die Ursache für den Einsatz der Feuerwehr und der Polizei auf der B 311 bei Hölzle. Ein 19 Jahre alter Mann befuhr gegen 18.45 Uhr Bundesstraße, als seinen eigenen Angaben zufolge eine Kontrollleuchte im Inneren seines Fahrzeugs aufleuchtete. Geistesgegenwärtig stellte er sein Fahrzeug und den Motor ab, als er kurz darauf einen lauten Knall aus dem Bereich des Motorraums wahrnahm. Der 19-Jährige benachrichtigte selbstständig Feuerwehr, als der Motorraum anfing, stark zu qualmen. Das Fahrzeug des 19-Jährigen, der durch die Rauchentwicklung leicht verletzte wurde, musste abgeschleppt werden. Die Strecke war für die Dauer der Einsatzmaßnahme zeitweise nur einspurig befahrbar.

Meßkirch

Mit knapp zwei Promille am Steuer

Knapp zwei Promille hatte eine 28-jährige Autofahrerin intus, als sie in der Nacht von Sonntag auf Montag im südlichen Bereich der Stadt von der Polizei gestoppt wurde. Die Frau fiel den Beamten zuvor durch ihr unsicheres Fahrverhalten auf. Nach der Atemalkoholmessung musste die Frau die Polizisten zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Gegen die 28-Jährige, die ihren Führerschein noch vor Ort an die Beamten übergeben musste, ermittelt die Polizei Sigmaringen nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Ostrach

Zwei Verletzte nach körperlicher Auseinandersetzung

Mindestens zwei verletzte Personen sind die Bilanz einer körperlichen Auseinandersetzung in der Nacht von Samstag auf Sonntag bei einer Veranstaltung in Ostrach. Eine 22-Jährige und ein 42-Jähriger gerieten gegen 1 Uhr zunächst in einen verbalen Streit, weil der Mann seiner Kontrahentin den Diebstahl seines Mobiltelefons unterstellt haben soll. Der 42-Jährige, der bei einem anschließenden Handgemenge noch mindestens eine weitere Person verletzte, schlug der jungen Frau bei der Auseinandersetzung so stark mit der Faust ins Gesicht, dass diese anschließend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Verbleib des Mobiltelefons sowie die genaue Anzahl weiterer Verletzter sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Mengen

Unfall durch Sekundenschlaf

Sekundenschlaf dürfte die Ursache für einen Unfall am Samstagvormittag auf der B 32 gewesen sein. Ein 21-Jähriger fuhr gegen 9 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Herbertingen, als er eigenen Angaben zufolge in einer langgezogenen Rechtskurve einschlief und mit seinem Audi nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kollidierte daraufhin mit der Leitplanke, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.500 Euro entstand. Gegen den 21-Jährigen, der sein Fahrzeug stehen lassen musste, wird nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Wald

Fahrzeug-Gespann überschlägt sich

Leichte Verletzungen hat sich ein 22 Jahre alter Autofahrer am frühen Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der L 194 zugezogen. Der Autofahrer war gegen 2.30 Uhr mit angehängtem Anhänger von Pfullendorf in Richtung Aach-Linz unterwegs und verlor mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Gespann. In der Folge kam er nach rechts von der Straße ab und überschlug sich in einem Acker. Sowohl am Anhänger als auch am Toyota entstand Totalschaden, der insgesamt auf rund 45.000 Euro geschätzt wird. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung.

Mengen

Haustür eingeworfen - Zeugen gesucht

Nachdem ein Randalierer am Freitag zwischen 18.30 Uhr und 22.30 Uhr in der Friedenstraße Sachschaden angerichtet hat, ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau und bittet um Hinweise. Der Unbekannte warf die gläserne Haustür eines Einfamilienhauses mutwillig ein und suchte das Weite. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

