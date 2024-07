POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Herdorf, Mudersbach, Kirchen, Wissen (ots) - Am Freitag, den 05.07.2024 ereignete sich gegen 12:15 Uhr ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Herdorf. Eine 62-jährige Fahrerin eines Citroen fuhr an der Lichtzeichenanlage auf den vorausfahrenden Audi eines 50-jährigen Mannes auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Am Freitag, den 05.07.2024 gegen 16:32 Uhr ...

