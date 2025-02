PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 24.02.25

Polizeipräsidium Ravensburg

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 24.02.25

Salem/Bodenseekreis (ots)

Nach Metalldiebstählen - Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Nachdem sie mehrfach nicht unerhebliche Mengen Metall aus einer Firma im Salemer Gewerbegebiet "Am Wasserstall" gestohlen haben, sitzen fünf Tatverdächtige seit dem Wochenende in Untersuchungshaft. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge soll die Gruppierung seit Anfang Februar insgesamt drei Mal auf das Gelände des metallverarbeitenden Betriebs eingedrungen sein und dort jeweils Metallspäne und Rohmetall mit mehreren Tonnen Gewicht und einem Gesamtwert im unteren sechsstelligen Euro-Bereich abtransportiert haben.

Beim letzten Einbruch am späten Samstagabend wurde von einem Zeugen die Polizei verständigt, die vor Ort einen Pkw mit fünf Insassen stellen konnte und diese vorläufig festnahm. Die Täter waren zuvor abermals gewaltsam in die Lagerhalle eingedrungen, indem sie mit einem weiteren Fahrzeug das Hallentor aufgerammt hatten. Wie sich herausstellte, war kurz vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte ein weißer Kleintransporter vom Tatort geflüchtet und hatte erneut Metallstangen abtransportiert. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte dieses Tatfahrzeug nicht mehr festgestellt werden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz wurden die fünf rumänischen Tatverdächtigen im Alter zwischen 19 und 38 Jahren am Sonntag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, welcher in allen Fällen die Untersuchungshaft anordnete und die Haftbefehle in Vollzug setzte. Die Männer sitzen seither in verschiedenen Justizvollzugsanstalten ein. Die Ermittlungen in dem Verfahren, das zwischenzeitlich von der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen übernommen wurde, sind noch nicht abgeschlossen.

