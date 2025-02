Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Langenargen

Verkehrsunfallflucht

Am Freitagmittag zwischen 13:30-15:30 Uhr kam es in Langenargen bei einem öffentlichen Parkplatz zwischen der dortigen Sparkasse und einer Pizzeria zu einem Vorfall, bei dem ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Ford Focus beschädigte. Der Fahrzeugführer, der den Schaden verursachte, entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Bei dem beschädigten Ford Focus konnten Lackabtragungen festgestellt werden. Demnach dürfte die Farbe des Verursacherfahrzeuges weiß oder bräunlich sein. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienlich Hinweise geben können, sich unter Tel. 07541/7010 zu melden.

Friedrichshafen

Fahrzeugführer geht nach gefährlichem Überholmanöver flüchtig

Am Samstagabend gegen ca. 19:30 Uhr kam es auf der K7735 zwischen Friedrichshafen und Unterteuringen zu einem gefährlichen Überholmanöver, bei dem ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker trotz entgegenkommenden Verkehr einen weiteren bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer überholte. Das riskante Überholmanöver fand in Fahrtrichtung Unterteuringen statt. Während des Überholvorgangs musste der entgegenkommende Audi Q5 stark abbremsen, um einem Frontalzusammenstoß zu entgehen. Der Audi Q5-Lenker wich daraufhin ins Bankett aus, kollidierte jedoch mit einem Leitpfosten. Glücklicherweise blieb der 56-jährige Audi-Lenker unverletzt. Am Fahrzeug entstand jedoch ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der unbekannte Fahrzeugführer, der das gefährliche Überholmanöver durchführte, setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dem Vorfall geben können, sicher unter Tel. 07541/7010 zu melden.

