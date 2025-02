PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

Bad Waldsee

Unbekannter schlägt auf Mann ein

Gegen 18:35 Uhr wurde ein 54-jähriger Mann in der Steinenberger Straße grundlos von einem unbekannten Mann ins Gesicht geschlagen, als er an der Bushaltestelle wartete. Als der verletzte Mann am Boden lag schlug der Täter weiter auf ihn ein, zog ihm einen Schuh aus und warf diesen hinter die Bushaltestelle. Anschließend entfernte sich der Mann, welcher in Begleitung eines Jungen war, in Richtung Innenstadt. Der Geschädigte wurde noch vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und kam vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus. Der Tatverdächtige war ca. 180 cm groß und trug Arbeitskleidung in Form einer Warnjacke. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Bad Waldsee

