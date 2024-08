POL-PDWIL: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Prüm (ots) - In der Nacht von Montag, 26.08.24, 22:15 Uhr auf Dienstag, 27.08.24, 08:30 Uhr kam es im Kreuzerweg in Prüm zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug. Ein PKW wurde mittels einer silbernen Farbe auf der Motorhaube beschmiert, sodass ein bleibender Schaden entstanden ist. Hinweise zum Verursacher werden an die Polizei Prüm unter der Tel.: 06551-9420 oder per E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de erbeten. ...

mehr