Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Maldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Ladendieb reißt sich los und flüchtet

Wegen räuberischen Diebstahls ermittelt die Polizei gegen einen 21-jährigen Ladendieb. Der Mann soll am Donnerstagmorgen mit einem noch unbekannten Komplizen in einem Einkaufsgeschäft am Bahnhofsplatz Waren in einen Rucksack gepackt und die Filiale dann verlassen haben, ohne zu bezahlen. Von einem Angestellten angesprochen, ergriff das Duo umgehend die Flucht. Der Mitarbeiter versuchte einen der Männer zu stoppen, woraufhin sich dieser gewaltsam losriss und ebenfalls das Weite suchte. Dem Angestellten gelang es jedoch, den Rucksack einzubehalten, in dem neben dem Diebesgut auch Hinweise auf die Identität des Flüchtigen aufgefunden wurden. Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern noch an. Beiden droht eine Strafanzeige.

Friedrichshafen

Randalierer beleidigt Polizeibeamte

Pfefferspray mussten Polizisten am späten Donnerstagabend gegen einen 42 Jahre alten Randalierer einsetzen. Der Mann hatte im psychischen Ausnahmezustand in seiner Wohnung im Stadtgebiet sein Zimmer verwüstet und mit einer Axt auf die Wand eingeschlagen. Gegenüber den Polizisten trat er vollkommen uneinsichtig auf, baute sich bedrohlich auf und wurde in der Folge festgenommen. Die Beamten brachten den offenbar alkoholisierten 42-Jährigen in eine Fachklinik und wurden von ihm dabei etliche Male mit beleidigenden Worten betitelt. Auf den Mann kommen diverse Anzeigen zu.

Friedrichshafen

Betrunkener wehrt sich gegen Polizei

Vollkommen betrunken war ein Mann, den die Polizei am Donnerstagnachmittag in Gewahrsam genommen hat. Die Beamten wurden auf dem Mann aufmerksam, als dieser durch die Paulinenstraße torkelte. Weil eine Atemalkoholmessung erstaunliche 4,3 Promille anzeigte, alarmierten die Polizisten einen Rettungsdienst. Der 28-Jährige lehnte eine Untersuchung jedoch vehement ab und trat während des Einsatzes mehrfach gefährlich auf die Straße. Weil er aufgrund seiner Alkoholisierung offensichtlich nicht mehr verkehrsfähig war, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. Gegen die Maßnahmen wehrte er sich mit aller Kraft, weshalb er nun mit einer Strafanzeige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte rechnen muss. Zudem musste er in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und wurde zur weiteren Beobachtung dort aufgenommen. Ihn erwarten nun außerdem die Kostenrechnung für den Polizeieinsatz.

Meckenbeuren

Unfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen im Kretzerweg ermittelt die Polizei Friedrichshafen und sucht Zeugen. Ein Unbekannter hatte beim Rangieren einen abgestellten VW Crafter touchiert und danach das Weite gesucht, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Eriskirch

Einbruch in Fabrikhalle

Unbekannte haben sich zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen gewaltsam Zutritt zu einer Fabrikhalle in der Friedrichshafener Straße verschafft. Die Einbrecher stahlen neben diversen Kupferteilen und Werkzeugen offenbar auch eine Kiste Bier. Die Tatumstände lassen vermuten, dass es sich um mehrere Täter handelte, die sich bei oder unmittelbar nach der Tatausführung offenbar auch schon mit mehreren Bieren "belohnten". Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Personen, die insbesondere zwischen 16.15 Uhr und 5.45 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter Tel. 07543/9316-0 an den Polizeiposten Langenargen zu wenden.

Uhldingen-Mühlhofen

In Bar eingebrochen

Ein Unbekannter ist am Donnerstagmorgen in eine Bar in der Aachstraße eingebrochen. Der Täter brach eine Holztür auf und öffnete im Anschluss mehrere Spielautomaten gewaltsam. Danach flüchtete er mit einer Kasse und zwei Flaschen Hochprozentigem. Die geöffnete Kasse warf er auf seiner Flucht im Bereich des beschrankten Bahnübergangs bei Birnau-Maurach weg, während er den Kasseneinsatz einbehielt. Der Täter erbeutete mehrere tausend Euro Bargeld und richtete erheblichen Sachschaden in gleicher Höhe an. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt in dieser Sache und bittet Personen, die insbesondere zwischen 3 Uhr und 3.45 Uhr in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter Tel. 07532/4344-3 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell