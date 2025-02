Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Landkreis Sigmaringen

Polizei warnt vor Betrugsmasche

Am Donnerstag gingen erneut vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten im Landkreis ein. Mehrere Personen wurden von Betrügern, die sich als Polizeibeamte ausgaben, telefonisch kontaktiert. Die Unbekannten forderten ihr Gegenüber auf, eine Tastenkombination an ihrem Telefon zu drücken, sobald drei Pieptöne abgespielt wurden. Dies erfolgte unter dem Vorwand, die Angerufenen seien bei der Festnahme zweier Tatverdächtiger in deren Notizbuch aufgetaucht. Die Angerufenen erkannten die Betrugsmasche und beendeten das Telefonat, bevor es zu weiteren Forderungen gekommen ist. Erfahrungsgemäß behaupten die Täter im weiteren Verlauf, dass die vermeintliche Polizei Wertgegenstände und Bargeld in Verwahrung nimmt und somit das Eigentum der Opfer schützt. Dabei setzen die Anrufer ihre Opfer in dem Telefonat zunehmend unter Druck und bringen sie dazu, ihre zuhause aufbewahrten Wertgegenstände und Bargeld an die Betrüger auszuhändigen. Die Polizei bittet darum, insbesondere lebensältere Angehörige regelmäßig über diese Betrugsmasche aufzuklären und zu sensibilisieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Sigmaringen

Nach Unfall geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Nachdem ein bislang Unbekannter am Donnerstagvormittag die Tür seines geparkten Pkw im Bereich der Stadtmitte öffnete, ohne dabei den nachfolgenden Verkehr zu beachten, und dadurch Schaden an einem vorbeifahrenden Fahrzeuggespann verursachte, sucht die Polizei nun Zeugen. Ein 46 Jahre alter Mann befuhr gegen 7 Uhr die Fidelisstraße, als der Unbekannte die Tür seines grauen Coupés öffnete und damit den Pkw und den Anhänger des 46-Jährigen beschädigte. An dem Fahrzeuggespann entstand hierdurch Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Der Unbekannte und sein Beifahrer entfernten sich von der Örtlichkeit, noch bevor der 46-Jährige zur Klärung des Sachverhalts an das Auto herantrat. Die Polizei Sigmaringen bittet deshalb Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten und seinem Begleiter oder dem grauen Coupé geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Krauchenwies

Lkw-Fahrer muss Fahrzeug entladen

Rund 660 kg zu schwer war ein Lkw, den die Polizei am Donnerstagmittag im Bereich der Sigmaringer Straße stoppte. Der Lkw, der mehrere ältere Landmaschinen geladen hatte, überschritt die zulässige Gesamtmasse hierdurch um rund 22%. Nachdem der 39-jährige Fahrer Teile der Ladung vor Ort ablud, durfte er seine Fahrt trotzdem fortsetzen. Der Fahrer muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld und Punkten in Flensburg rechnen.

Ostrach

Unfall fordert Leichtverletzte

Eine Leichtverletzte und rund 12.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagvormittag in einem nördlich gelegenen Ortsteil von Ostrach. Nach derzeitigem Kenntnisstand beabsichtigte ein 59-jähriger Lada-Fahrer gegen 8.30 Uhr im Bereich der Straße "Am Hohenberg" nach rechts in die gleich benannte Straße abzubiegen und übersah hierbei den bevorrechtigten Nissan einer 69-Jährigen. Die Nissan-Fahrerin wurde bei dem Unfall, durch den beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden, glücklicherweise nur leicht verletzt. Ob die 69-Jährige möglicherweise aufgrund unangepasster Geschwindigkeit ebenfalls mit einer Anzeige rechnen muss, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Ostrach

Mann wird bei Autofahrt bewusstlos

Mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache verlor am Donnerstagabend ein Pkw-Lenker während der Fahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte auf einer Mittelinsel mit einem Verkehrszeichen. Der 57-Jährige befuhr nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 20.30 Uhr die L 286 bei Ostrach, als er nach eigenen Angaben im Bereich des Kreisverkehrs bewusstlos wurde. Bei der anschließenden Kollision mit einem Verkehrszeichen auf der Mittelinsel entstand am Auto des 57-Jährigen und am Verkehrszeichen ein Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 6.000 Euro. Der Mann, dessen Fahrzeug abgeschleppt werden musste, wurde zur medizinischen Abklärung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer Straßenverkehrsgefährdung aufgenommen.

