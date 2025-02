Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Bei Fahrradsturz verletzt

Bei einem Fahrradsturz am Mittwochnachmittag in Weingarten haben sich eine 40-jährige Frau und ihre fünfjährige Tochter verletzt. Die Frau befuhr gegen 15.15 Uhr mit ihrem Rad die Doggenriedstraße in Richtung Konrad-Huber-Straße, als sie sich nach einem Gefälle verbremste und dadurch die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor. Dadurch stürzten sie und ihre auf einem zusätzlichen Sattel auf dem Rad mitfahrende Tochter zu Boden. Beide Beteiligten zogen sich eher leichtere Verletzungen zu und wurden vom alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad entstand lediglich geringer Sachschaden.

Bad Waldsee

Unbekannter greift in Biber-Behausung ein

Ein bislang unbekannter Täter hat im Bereich des Durlesbacher Sperrisweihers offenbar einen Biber aus seiner Behausung vertrieben, indem er im Laufe der letzten Monate immer wieder dessen Damm zerstört hat. Bereits seit Juni soll der Unbekannte den Biberdamm regelmäßig beschädigt bzw. zerstört haben, sodass dem Tier der Lebensraum genommen wurde. Wiederkehrende Aufbaumaßnahmen durch den Landkreis konnten schlussendlich aufgrund der kalten Witterung im Winter nicht mehr durchgeführt werden, weshalb sich der Biber mutmaßlich eine neue Bleibe suchte. Der Arbeitsbereich "Gewerbe und Umwelt" des Polizeipräsidiums Ravensburg hat Ermittlungen wegen eines Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz eingeleitet und bittet unter Tel. 0751/803-5500 um sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter.

Bad Waldsee

Nach Unfall geflüchtet

Nachdem ein unbekannter Fahrer zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen einen von der Hauptstraße kommend am Beginn der Fußgängerzone "Hochstatt" aufgestellten Metallmülleimer, vermutlich beim Vorbeifahren, beschädigt hat und wegfuhr, ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ohne sich um die Regulierung des Sachschadens in Höhe von circa 1000 Euro zu kümmern, setzte der Verursacher anschließend seine Fahrt in unbekannte Richtung fort, weswegen nun wegen Unfallflucht ermittelt wird. Zeugen, die im Zeitraum zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr auf den Unfall aufmerksam wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07524/4043-0 beim Polizeiposten Bad Waldsee zu melden.

Wangen

Mitwirkenden an Informationsstand beleidigt

Ermittlungen wegen Beleidigung hat die Kriminalpolizei Friedrichshafen gegen eine 67-Jährige eingeleitet, die im Verdacht steht, am Mittwoch an einem Informationsstand der AfD einen Mitwirkenden beleidigt zu haben. Die Frau ging gegen 11.45 Uhr auf den Stand in der Herrenstraße zu und warf dem 65-Jährigen Beleidigungen an den Kopf. Die 67-Jährige wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Wangen/Lindau

Nach Verfolgungsfahrt verunfallt

Auf der Flucht vor der Polizei ist ein 25-jähriger Pkw-Lenker am frühen Donnerstagmorgen in Wangen verunfallt und daraufhin vorläufig festgenommen worden. Kurz vor 1 Uhr wollte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Lindau das Fahrzeug des Mannes im Stadtgebiet von Lindau kontrollieren. Daraufhin gab der 25-Jährige Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit zunächst durchs Stadtgebiet und überfuhr hier erstmals einen Kreisverkehr. Die Flucht führte weiter auf die A 96 und dort bis Wangen-West, wo der Mann die Autobahn verließ und in Richtung Stadtgebiet Wangen weiterraste. Mutmaßlich aufgrund fehlender Ortskenntnis und der völlig überhöhten Geschwindigkeit schanzte der 25-Jährige schließlich mit seinem VW über den Kreisverkehr in der Ravensburger Straße, verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug, das sich daraufhin drehte und letztlich zum Stehen kam. Hier konnte der Mann, der augenscheinlich unverletzt blieb, von den verfolgenden Einsatzkräften der Polizei Lindau widerstandslos festgenommen werden. Am Pkw und an einem Streifenwagen entstand dabei Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Wie sich herausstellte, besteht gegen den 25-Jährigen aktuell ein Fahrverbot wegen einer zurückliegenden Fahrt unter Drogeneinwirkung. Außerdem ergaben sich Verdachtsmomente für eine aktuelle Drogenbeeinflussung, weswegen dem Mann im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Im Rahmen der Ermittlungen, die von der Verkehrspolizei Kißlegg übernommen wurden, bitten die Beamten Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch die Fahrweise des Flüchtenden gefährdet wurden, sich unter Tel. 07563/9099-0 zu melden.

Wangen

Fahrerflucht nach Parkrempler

Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte am Mittwochnachmittag, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen auf einem Parkplatz des Baumarktes in der Straße "Haidösch" abgestellten VW Kombi und setzte seine Fahrt unerlaubt fort. Als der Fahrzeugeigner von seinem Einkauf zurückkehrte, bemerkte er die Beschädigungen an der linken Seitenwand seines Fahrzeugs. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Lenker nimmt das Polizeirevier Wangen im Allgäu unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

