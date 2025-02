Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Kreativer Ladendieb

Trotz seines Einfallsreichtums muss ein Ladendieb mit einer Anzeige rechnen. Der 78-Jährige hatte am Mittwochvormittag in einem Einkaufsgeschäft in der Stockerholzstraße in Manzell eine Packung Beeren und Lachs gestohlen und war dabei erwischt worden. Gegenüber dem Ladendetektiv gab er zunächst falsche Personalien an, verschwand, mit dem Vorwand dünnen Stuhlgang zu haben, auf der Toilette und ließ dort offenbar den Fisch in der Toilette verschwinden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden seine Personalien rasch heraus und ermitteln nun wegen des Ladendiebstahls gegen den Senior.

Friedrichshafen

Auto zerkratzt

Ein Vandale hat am Mittwoch zwischen 13 Uhr und 14 Uhr die Heckklappe eines VW mutwillig zerkratzt, der auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsgeschäfts in der Stockerholzstraße in Manzell abgestellt war. Der Polizeiposten Immenstaad ermittelt wegen der Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter Tel. 07545/1700 entgegen.

Friedrichshafen

Windschutzscheiben beschädigt

Ein Unbekannter hat zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen auf einem Firmengelände in der Otto-Lilienthal-Straße die Windschutzscheiben dreier Firmenfahrzeuge einer Zustellfirma mutwillig zerkratzt. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist nicht bekannt. Personen, die insbesondere zwischen 17 Uhr und 8 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an das Polizeirevier Friedrichshafen zu wenden.

Friedrichshafen

Dieb stiehlt Bargeld aus Portemonnaie

Ein dreister Dieb hat am Mittwochmittag in einem Restaurant an der Uferpromenade Bargeld aus einer fremden Geldbörse gestohlen. Der bislang unbekannte Lokal-Gast bestellte eine Pizza zum Mitnehmen und griff in einem günstigen Moment in die Tasche der über dem Stuhl hängenden Jacke seines hinter ihm sitzenden Opfers. Daraus ergriff er einen Geldbeutel und nahm einen dreistelligen Euro-Betrag an sich. Danach steckte er das fremde Portemonnaie wieder zurück in die Jackentasche, bezahlte seine Rechnung in bar und zog rasch von dannen. Bei der Tat wurde der Verdächtige von einer Videoüberwachungskamera erfasst. Er wird als etwa 40 bis 45 Jahre alt und rund 185cm groß beschrieben. Er hatte kurze schwarze Haare, sprach englisch und war mit einem blauen Mantel, einer blauen Steppweste und einem hellen Langarmhemd bekleidet. Nach der Tat flüchtete der Mann in östliche Richtung. Hinweise nimmt der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt unter Tel. 07541/36142-0 entgegen.

Friedrichshafen

Rollerfahrer verletzt sich bei Unfall

Leichte Verletzungen hat sich ein 16-Jähriger am Mittwoch kurz vor 19 Uhr bei einem Unfall in der Margaretenstraße zugezogen. Ein Autofahrer tastete sich von der Vom-Stein-Straße kommend in den Einmündungsbereich ein und stoppte seinen Wagen wegen des von rechts nahenden Motorroller-Fahrers. Der vorfahrtsberechtigte Jugendliche geriet ins Schleudern, stürzte und rutschte mit seinem Leichtkraftrad über die Fahrbahn gegen den Ford Transit. Der 16-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorroller entstand Totalschaden. Bei beiden Fahrzeugen wird der Sachschaden auf jeweils rund 3.000 Euro geschätzt.

Überlingen

Diesel-Diebstahl - Polizei sucht Zeugen

Nachdem Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere hundert Liter Diesel aus einem Bagger im Bereich der Rengoldshauser Straße abgesaugt haben, sucht die Polizei nun Zeugen. Durch den Kraftstoff-Diebstahl entstand ein Schaden von rund 900 Euro. Personen, die insbesondere zwischen 17 Uhr und 6.30 Uhr im Bereich der Baustelle unterhalb der B 31 verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 bei der Polizei Überlingen zu melden.

Überlingen

Betrunkener verursacht Unfall und flüchtet

Gleich mehrerer Strafanzeigen erwarten einen 64 Jahre alten Mann, der am Mittwochabend im Bereich der Rengoldshauser Straße nach einem Parkrempler Unfallflucht begangen hat. Der 64-jährige Autofahrer richtete gegen 20 Uhr an einem geparkten Pkw rund 3.000 Euro Sachschaden an und suchte danach zunächst unerkannt das Weite. Die Technik des angefahrenen Autos zeichnete den Vorfall jedoch auf, woraufhin der Unfallverursacher rasch identifiziert werden konnte. Die Beamten stellten bei dem Mann, der schon kurz nach dem Vorfall mit seinem Fehlverhalten konfrontiert wurde, eine Atemalkoholkonzentration von etwa 0,7 Promille fest. Er musste die Beamten zur Entnahme zweier Blutproben in ein Krankenhaus begleiten. Unter anderem ermittelt die Polizei wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht, darüber hinaus muss der 64-Jährige mit führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell