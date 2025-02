Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Parfumartikel gestohlen

Auf hochpreisige Parfums hatte es ein Dieb am Montag gegen 18.30 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Wilhelmstraße abgesehen. Er entnahm zehn Duftartikel im Wert von insgesamt über tausend Euro, steckte sich diese in die Jacke und verließ das Geschäft. Nachdem der Alarm auslöste und ein Mitarbeiter den Dieb ansprach, gestikulierte der Mann provokant und ergriff die Flucht. Die Ermittlungen zum Ladendiebstahl und zur Identität des Unbekannten dauern aktuell noch an. Der Täter wird als Mitte bis Ende 20, etwa 175-180cm groß und südländisch beschrieben. Er hatte lockiges schwarzes Haar und trug einen Oberlippenbart. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Winterjacke der Marke Nike sowie schwarzen Jeans. Dazu trug er weiße Sneakers. Hinweise nimmt der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt unter Tel. 07541/36142-0 entgegen.

Friedrichshafen

Die Polizei hat am Mittwochmorgen einen Sattelzug-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der stark betrunken in Fahrtrichtung Überlingen auf der Bundesstraße unterwegs war. Ein Zeuge hatte gegen 7.30 Uhr den Notruf gewählt und den in Schlangenlinien fahrenden Lastwagen auf der B 31n gemeldet. Die Beamten stoppten den 60-jährigen Laster-Fahrer kurz darauf auf Höhe Fischbach und beendeten dessen unsichere Fahrt an Ort und Stelle. Eine Atemalkoholmessung bei dem Mann hinterm Steuer ergab einen Wert von über zwei Promille. Er hatte deutliche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen und musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Darüber hinaus musste er sowohl die Fahrzeugschlüssel als auch seinen Führerschein abgeben. Weiterfahren durfte er nicht mehr. Die Polizei hat Ermittlungen gegen den 60-Jährigen eingeleitet und bittet nun Verkehrsteilnehmer, die durch die unkontrollierten Fahrmanöver des Sattelzug-Lenkers möglicherweise gefährdet wurden, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Langenargen

Von Fahrbahn abgekommen

Rund 15.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr bei einem Unfall auf der K 7706 zwischen Langenargen und Oberdorf. Ein 25 Jahre alter Mercedes-Lenker fuhr in Richtung Oberdorf und kam auf der Brücke über die B 31 aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort streifte der Van mehrere Meter an der Schutzplanke entlang, wobei die rechte Seite und die Motorhabe erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Mercedes war nach dem Unfall weiterhin fahrbereit. Ob darüber hinaus auch an der Verkehrseinrichtung Sachschaden entstand, ist aktuell noch nicht bekannt.

Meckenbeuren

Polizei zieht Autofahrer aus dem Verkehr

Mit einer ganzen Reihe an Anzeigen muss ein 45-Jähriger rechnen, den Polizisten am Dienstagabend in der Hauptstraße gestoppt haben. Die Beamten waren auf den Wagen aufmerksam geworden, weil ein Scheinwerfer defekt war. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass das Kleinkind auf der Rückbank nicht gesichert war, der 45-Jährige leicht alkoholisiert war und keine Fahrerlaubnis hat und der Pkw entstempelt und dadurch nicht zugelassen war. Darüber hinaus konnte er mit einer Verkehrsunfallflucht von vergangener Woche in Verbindung gebracht werden. Der aus dem Ausland kommende 45-Jährige musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren hundert Euro sowie die Schlüssel des Autos abgeben. Weiterfahren durfte er nicht. Auch die Fahrzeughalterin, die auf dem Beifahrersitz saß, muss mit einer Strafanzeige rechnen, weil sie die unerlaubte Fahrt zuließ.

Markdorf

In Werkstatt eingebrochen

Ein Unbekannter hat sich in der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag Zutritt zur Werkstatt eines Hofs zwischen Kippenhausen und Ittendorf verschafft. Er beschädigte die Tür, drang in die Räumlichkeit ein und stahl eine Motorsäge der Marke Stihl sowie zwei Makita-Bohrschrauber samt Akkus und Ladegerät im Gesamtwert von rund 2.000 Euro. Der Polizeiposten Markdorf hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu Tat und Täter sowie dem Verbleib der entwendeten Geräte nehmen die Beamten unter Tel. 07544/9620-0 entgegen.

