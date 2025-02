Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Dieb flüchtet unerkannt

Nachdem ein Unbekannter am Dienstagabend aus einem Drogeriegeschäft in der Stadtmitte Elektroware in bislang unbekannter Menge gestohlen hat, sucht die Polizei Sigmaringen Zeugen. Der Unbekannte wurde gegen 18 Uhr durch mehrere Mitarbeiter bei seiner Tat beobachtet und beim Verlassen des Geschäfts festgehalten. Dem Unbekannten gelang es jedoch, unter großem Kraftaufwand, sich loszureißen und trotz der Verfolgung eines Mitarbeiters vom Tatort zu flüchten. Bei dem Vorfall wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand verletzt. Der Mann, der augenscheinlich in Begleitung eines weiteren Herren war, habe einen hellen Teint gehabt, sei etwa 180cm groß und habe mehrere Jacken und eine dunkelblaue Mütze getragen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen des räuberischen Diebstahls eingeleitet und bittet Personen, die Hinweise zu dem Dieb oder seinem Begleiter machen können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Laiz

Unfall fordert Schwerverletzte

Zwei verletzte Personen und rund 24.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwochmorgen zwischen Laiz und Unterschmaien. Ein 29-jähriger Skoda-Fahrer befuhr nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 6.30 Uhr die Winterlinger Straße in Fahrtrichtung Stetten am kalten Markt und kollidierte dort mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit frontal mit dem Volkswagen einer 21-Jährigen. Die schwer verletzte 21-Jährige musste durch die Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden und wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 29-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Autos, die abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 24.000 Euro. Die Strecke war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme zeitweise voll gesperrt.

Laiz

Mann muss Führerschein abgeben

Ein Senior musste am Dienstagmorgen seinen Führerschein abgeben, weil er mutmaßlich aufgrund einer medizinischen Ursache gegen 9 Uhr im Bereich des südwestlichen Ortsteils mit seinem Auto mehrfach gegen einen geparkten Pkw und gegen einen Bordstein gefahren war und hierdurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro verursachte. Bei der Unfallaufnahme konnten Beamten bei dem Mann, der eigenen Angaben zufolge auf diverse Medikamente angewiesen ist, körperliche Mängel feststellen, die dem sicheren Führen eines Kraftfahrzeugs entgegenstehen. Gegen den Mann ermittelt die Polizei Sigmaringen deswegen unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Er musste den Führerschein vor Ort an die Beamten abgeben. Sein Auto war aufgrund des entstandenen Schadens nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

