Polizei Aachen

POL-AC: Dutzende Sturmeinsätze in der StädteRegion Aachen

Bild-Infos

Download

StädteRegion Aachen (ots)

Viele Einsätze durch das Sturmtief "Bernd": Zwischen gestern Mittag 12 Uhr (06.01.2025) und heute früh 5 Uhr (07.01.2025) zählte die Leitstelle der Polizei Aachen fast 60 Einsätze. In den meisten Fällen waren Bäume oder Mülltonnen umgefallen bzw. umgeweht worden. Über 30-mal wurde der Polizei eine Gefahrenstelle gemeldet. Betroffen waren alle Kommunen in der StädteRegion Aachen.

Bei einem Unfall auf der Vaalser Straße in Aachen wurden zwei Menschen durch einen umgestürzten Baum verletzt. Gegen 16:30 Uhr war der Baum an einer Haltestelle umgefallen - frontal auf ein fahrendes Auto. Beide Fahrzeuginsassen (der 56-jährige Mann und die 53-jährige Frau aus Aachen) wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Das Auto wurde stark beschädigt. Auch ein weiteres geparktes Auto wurde durch den umgestürzten Baum in Mitleidenschaft gezogen.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell