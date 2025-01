Polizei Aachen

POL-AC: Sprengung eines Zigarettenautomaten - Täter flüchten ohne Beute

Stolberg (ots)

Unbekannte haben am Wochenende einen Zigarettenautomaten im Stadtteil Mausbach aufgesprengt. Beute machten sie nicht.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Täter den Automaten an der Werther Straße in der Nacht zum Samstag (04.01.2025) durch Sprengstoff beschädigt. Die Tat geschah kurz nach Mitternacht (00:45 Uhr). Ein Anwohner war durch einen lauten Knall wach geworden und hatte die Polizei alarmiert. Zwei maskierte Männer versuchten anschließend, den Automaten weiter aufzubrechen, was jedoch misslang. Danach flüchteten die Männer in einem weißen, viertürigen Auto (vermutlich BMW) Richtung Diepenlinchener Straße.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder die Tat möglicherweise ebenfalls beobachtet hat, soll sich bitte unter den folgenden Rufnummern melden: tagsüber unter 0241-9577 33301 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell