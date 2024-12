Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Brand in Hotelzimmer

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen wurde Polizei und Feuerwehr ein Brand in einem Zimmer eines Hotels im Stadtteil Schwetzingerstadt gemeldet.

Kurz vor 7 Uhr kam es in einem Zimmer des Hotels in der Tattersallstraße zu einem Brandausbruch, wobei ein Kleiderschrank in Brand geriet. Die Flammen griffen jedoch nicht auf weitere Möbelstücke oder Gebäudeteile über und konnten noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden.

Der 40-jährige Bewohner des Zimmers wurde wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftung vorsorglich zur Untersuchung ein Krankenhaus gebracht.

Weitere Hotelgäste kamen nicht zu Schaden, sie konnten in ihren Zimmern verbleiben.

Es war lediglich geringfügiger Sachschaden entstanden.

Inwiefern das vorherige Anzünden mehrerer Kerzen im Zimmer durch den Bewohner brandursächlich war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Oststadt.

