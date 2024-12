Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Wertgegenstände aus Fahrradkörben gestohlen - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Montagabend ereigneten sich zwei Diebstahlsdelikte, bei denen eine bislang unbekannte Täterschaft Wertgegenstände aus Fahrradkörben entwendet hat.

Eine 45-jährige Radfahrerin war gegen 18:00 Uhr vom Neuenheimer Feld in Richtung Weststadt unterwegs. Auf der Ernst-Walz-Brücke musste die Frau kurz an einer Ampel halten. Dort spürte sie einen Ruck an ihrem Fahrrad und fuhr dann weiter. Erst später fiel ihr auf, dass ihr Rucksack aus dem Fahrradkorb gestohlen wurde. In dem roten Stoffrucksack der Marke "Esperos" befanden sich diverse elektronische Geräte, Ausweisdokumente, Bankkarten sowie eine geringe Menge Bargeld. Die konkrete Höhe der entstandenen Diebstahlsschäden ist noch nicht bekannt.

Außerdem wurde einer 57-Jährigen eine Umhängetasche aus ihrem Fahrradkorb entwendet, als sie gegen 19:30 Uhr mit ihrem Fahrrad in der Heidelberger Innenstadt unterwegs war. Sie fuhr von der Gaisbergstraße über den Adenauerplatz, die Friedrich-Ebert-Anlage, den Friedrich-Ebert-Platz, die Plöck schließlich in die Zwingerstraße. Dort bemerkte sie, dass ihre Tasche weg war. Die Tasche wurde kurze Zeit später im Bereich der Bahnhofsstraße aufgefunden und von dem Finder an die Polizei übergeben. Ersten Ermittlungen zufolge wurde hieraus das Bargeld in Höhe von etwa 150 Euro entwendet.

Ob die Taten im Zusammenhang stehen, wird derzeit geprüft. Das Polizeirevier-Mitte hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den Taten mitteilen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell