Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Brand einer Thujahecke

Höhr-Grenzhausen (ots)

Am Montag, den 07.10.2024 kam es um 14:30 Uhr in Höhr-Grenzhausen in der Höhenstrasse 23 zu einem Brand einer Thujahecke. Der Eigentümer beauftrage einen Freud das Unkraut zu entsorgen. Zu diesem Anlass nutzte er ein Abflammgerät das an einer 11 kg Butangasflasche angeschlossen war. Durch die starke Hitzeeinwirkung wurde eine angrenzende Thujahecke auf acht Metern in Brand gesetzt. Der Brand konnte durch die Feuerwehr Höhr-Grenzhausen, Hillscheid, und Hilgert gelöscht werden. Menschen kamen nicht zu Schaden. An einem gegenüberliegenden Mietgebäude wurden Plastikrollläden und der Rahmen von mehreren Kunststofffenstern in in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehren waren mit insgesamt 29 Wehrleuten vor Ort.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell