POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Verletzten und hohem Sachschaden

Niederelbert (ots) - In der Nacht vom 04.10 auf den 05.10.2024 entwendeten bisher unbekannte Täter zwei Pedelecs sowie Elektrogeräte im Wert von 6.100 Euro aus einer Garage in Niederelbert, Zum Simonsbusch. Die Täter dürften sich zuvor mit einem Transportfahrzeug in Tatortnähe aufgehalten haben. Hinweise zu Tätern, Tathergang oder dem Tatfahrzeug bitte der Polizeiinspektion Montabaur mitteilen. Rückfragen bitte an: ...

