Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen

Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der B535 mit drei beteiligten Kraftfahrzeugen, PM Nr. 3

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits zuvor berichtet ereignete sich heute gegen 12:15 Uhr auf der B535 Heidelberg in Richtung Schwetzingen zwischen Plankstadt-Nord/Grenzhof und der A 6, Mannheim/Schwetzingen ein Verkehrsunfall. Eine 22-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Hyundai die B535. Ca. 800 Meter vor der Anschlussstelle zur BAB 6 befand sich ein Abschleppfahrzeug, dass gerade dabei war, einen liegengebliebenen VW für den Abtransport aufzuladen. Diese Fahrzeuge befanden sich teilweise auf dem Grünstreifen sowie auf dem rechten Fahrstreifen. Die herannahende Hyundai-Fahrerin übersah die Fahrzeuge und kollidierte mit diesen. Der Sachschaden beläuft sich auf einen derzeit nicht genauer definierbaren mittleren fünfstelligen Betrag. Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallverursacherin erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen in Form von Prellungen an den Armen. Der Fahrer des Abschleppunternehmens erlitt Prellungen sowie Hämatome an den Beinen. Der zum Zeitpunkt der Kollision im VW befindliche Fahrer, erlitt Prellungen im Gesicht sowie im Brustbereich. Alle Unfallbeteiligten wurden zwecks vorsorglicher medizinischer Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Unfallaufnahme dauerte bis 14.40 Uhr an.

Der Verkehrsdienst Mannheim des Polizeipräsidium Mannheim hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell